Belíssima Natalie Roser

É uma das mais belas modelos australianas, e percebe-se porque milhares de internautas a seguem nas redes sociais.





Com um sorriso cativante, Natalie Roser concorreu em 2016 ao título de Miss Austrália. Não ganhou, mas foi um passo decisivo para, a partir daí, passear elegância e sensualidade nas passerelles. Seja na praia ou no ginásio, não passa despercebida, e, quando não está numa sessão fotográfica, é ela própria a pegar na câmara para retratar as suas ‘rivais’.