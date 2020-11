A mulher de Thiago Silva tem uma bela surpresa para o futebolista do Chelsea. Belle contratou uma empresa para ajudar a decorar a mansão de Londres com enfeites de Natal e apostou numa enorme árvore de Natal repleta de luzes. "Parece a casa do Pai Natal", escreveu a brasileira, que afiança que a decoração até "é simples", apesar dos milhares de luzes que cobrem a casa.