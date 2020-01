Benfiquista Raminhos equipado à Sporting

António Raminhos e Pedro Fernandes, conhecidos humoristas e apresentadores portugueses, nunca esconderam as suas preferências clubísticas, Raminhos é do Benfica e Fernandes do Sporting, e com o dérbi de Lisboa (Sporting-Benfica, esta sexta-feira) à porta, já começaram com as habituais picardias.





Desta feita, uma aposta quanto ao resultado de um jogo de futebol resultou na humilhação de António Raminhos que foi obrigado pelo amigo a vestir uma camisola dos leões. O sorriso amarelo de Raminhos diz tudo. Mas, a verdade é que espírito de rivalidade saudável é que deve prevalecer."Fiz uma aposta com o Raminhos. Um jogo de futebol entre os meus amigos sportinguistas e os amigos benfiquistas dele. Quem perdesse teria que vestir a camisola do rival. Adivinhem quem perdeu. Team Fernandes 5 - Team Raminhos 4. Que o resultado se repita na sexta-feira", escreveu o apresentador Pedro Fernandes no seu Instagram.