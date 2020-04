Bernie Ecclestone vai ser pai aos 89 anos: «Passámos a ter tempo para praticar»

Surpresa das surpresas, Bernie Ecclestone, antigo patrão da Fórmula 1 anunciou que vai ser pai pela quarta vez na vida. Nada de anormal não tivesse o magnata britânico... 89 anos. Soprará as 90 velas a 28 de outubro.





"Finalmente um menino!", contou à publicação suíça 'Blick', recordando que tem Deborah (65 anos), Tamara (35) e Petra (31) como filhas.Fabiana Flosi, de 44 anos, casou com Ecclestone no verão de 2012 e vivem agora numa fazenda em São Paulo, no Brasil. "Como todos os pais, temos apenas um desejo: que criança nasça saudável", reiterou a terceira mulher do milionário inglês, que tem menos 45 anos do que o marido.Ecclestone mostrou-se bem disposto sobre a situação. "Depois de sair da Fórmula 1, também tivemos tempo suficiente para praticar [sexo]", gracejou, acrescentando: "Sem humor e divertimento, vamo-nos abaixo nos dias de hoje. Só quero que as coisas corram bem com a Fabiana, mesmo neste isolamento aparentemente mais longo", afirmou.