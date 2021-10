Bianca Richards em modo selvagem

Olhos de fogo e sede de aventura realçam a beleza selvagem de Bianca Richards, uma australiana que adora as coisas boas da vida. No Instagram, a modelo partilha as suas mais recentes produções fotográficas repletas de sensualidade. E, como treinadora de ‘fitness’ que é, explica ao seus seguidores como podem ser mais ativos com exercícios simples e eficazes. Fica o convite para quem quiser acompanhá-la nos passeios enérgicos que faz pelas montanhas e vales que rodeiam a cidade de Adelaide.