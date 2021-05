Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Bill e Melinda Gates: quem fica com o quê no divórcio de 106 mil milhões de euros? Quarta pessoa mais rica do mundo, com fortuna estimada em 120 mil milhões de euros, Bill Gates possui propriedades, obras de arte e terrenos nos EUA





• Foto: Reuters