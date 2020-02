O ator Bill Murray protagonizou, no fim de semana, um momento hilariante no torneio de golfe Pebble Beach Pro-Am. Ao ver que não conseguia acertar nos buracos do campo californiano, uma fã chegou-se à frente e ofereceu-lhe um golo de tequilha para ajudá-lo a melhorar a visão. Um golo é forma de falar porque Bill Murray despejou a garrafita pela goela abaixo e atirou-a para o relvado. Nada feito: os buracos continuavam a ‘desviar-se’ da bola!