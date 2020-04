Depois de Ronaldo, agora Bonucci: festa de jogador da Juventus está a gerar polémica

Bonucci e a família estão a ser fortemente criticados em Itália por causa de uma fotografia que a mulher do jogador da Juvetus publicou nas redes sociais a celebrar o aniversário do pai.





"Mas vivem todos juntos ou não se importaram com a proibição de sair e reunir-se?", "Bem-aventurados os ricos que se podem ver" ou "Ficar em casa significa todos em casa, não todos num quarteirão. Digamos gostam de fazer regras à sua medida", foram alguns dos comentários.E Martina reagiu: "Desde 7 de março, apenas sai de casa há dois dias, pela primeira e única vez. Trazem-me as compras a casa. Usámos o serviço da Glovo para o bolo e fizemos um desenho emoldurado com uma moldura antiga que tínhamos em casa. Os meus pais passam por um isolamento social, estiveram fechados como eu desde 7 de março. Façam-me um favor, critiquem tudo, dinheiro, casa, marido, eu pessoalmente, mas não o bom senso e a responsabilidade civil. Nós doamos e continuamos a trabalhar como podemos para enfrentar esta situação. Se estão com raiva do mundo, eu entendo, mas a vida não resolve com tanta controvérsia inútil", escreveu no Instagram.Também Cristiano Ronaldo, que este fim de semana esteve com a família a festejar o 21.º aniversário da sobrinha , está a ser criticado.















Sobrinha de Ronaldo festejou assim o seu 21.º aniversário e o craque não faltou Sobrinha de Ronaldo festejou assim o seu 21.º aniversário e o craque não faltou