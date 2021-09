Bri Stern de cortar a respiração

Com os dias mais curtos e menos quentes, Bri Stern queima os últimos ‘cartuchos’ do verão com sessões fotográficas de cortar a respiração. Não é para menos já que a modelo de ‘fitness’ mostra-se com um corpo voluptuosamente perfeito, à custa de intensas sessões no ginásio. A sua arte vai muito para além da moda já que, formada em marketing e gestão, também ajuda outras mulheres a criarem os seus próprios negócios e a ganharem a independência económica.