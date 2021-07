A golfista Paige Spiranac já tem uma adversária à altura, no que à beleza e sensualidade diz respeito. Já muito rodada no mundo da moda, Bri Teresi viu o número de fãs saltar para 1,3 milhões no Instagram ao posar com um taco de golfe no ‘green’… mas de saltos altos! Não demorou muito a perceber como poderia aumentar a conta bancária: criou um ‘podcast’ e abriu uma conta no portal para adultos OnlyFans para se mostrar em trajes e posições ainda mais escaldantes.