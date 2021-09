As horas passadas no ginásio a manter a forma com fortes exercícios de ‘fitness’ deram a Brianna Gonva o passaporte para o mundo da moda.





Seja a promover produtos dietéticos, ou a dar os melhores conselhos para manter a forma, a modelo mostra-se, sem pudores, em toda a sua glória. Quem não lhe regateia elogios são os milhares de seguidores que tem nas redes sociais. “Estou a viver um conto de fadas”, responde a beldade mexicana, para logo ser prendada com os mais variados piropos.