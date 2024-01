Brie Larson chorou ao ver Jennifer Lopez: o vídeo do momento que já se tornou viral

São aquilo a que chamamos "momentos de raparigas", episódios que reforçam a ligação e a admiração entre mulheres e repetiram-se várias durante a 81ª edição dos Globos de Ouro. Da cumplicidade evidente entre Selena Gomez e Taylor Swift, a Jennifer Lawrence a murmurar "se eu não vencer, saio" para as câmaras e depois a aplaudir entusiasmada a amiga Emma Stone, passando pelo carinhoso discurso de aceitação do Globo de Ayo Edebiri, da série The Bear, que agradeceu a todos aqueles que lhe responderam aos e-mails. Mais: Emma Stone, visivelmente apanhada de surpresa com o Globo de Melhor Atriz - Comédia ou Musical por Pobres Criaturas, levantando-se com a ajuda das amigas para receber o prémio.Leia o artigo na íntegra na Máxima