‘Brinquedo’ de luxo de Cristiano Ronaldo custou cinco milhões

Está desvendado o mais recente ‘brinquedo’ de Cristiano Ronaldo para cruzar as ondas do mar. O Azimut Grande 27 Metri que o craque português comprou custa ‘apenas’ 5 milhões de euros, mas o luxo está mais do que assegurado. Entretanto, Gio não larga a água, como comprovou ontem no Instagram. A companheira de CR7 publicou ontem um retrato com os filhos a passearem-se num simpático flamingo de borracha… menos vistoso do que o iate onde ambos passaram os últimos dias.