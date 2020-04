Não fosse o assunto perigoso e a piada seria fácil se disséssemos que Britney Spears está 'on fire' nesta quarentena. Mas o facto é que a cantora norte-americana pegou fogo ao ginásio da sua casa, tudo por culpa de duas velas.





"Olá, estou no meu ginásio neste momento. Não vim aqui durante seis meses porque peguei fogo ao meu ginásio, infelizmente. Tinha duas velas, uma coisa levou à outra... e ardeu", revelou num vídeo que divulgou no Instagram."Saí pelas portas do ginásio e as chamas rebentaram! Graças a Deus, o alarme disparou depois e ninguém se magoou. Podia ter sido muito pior, portanto estou agradecida", acrescentou, sublinhando que "de qualquer forma, prefere fazer exercício na rua".