Brittney Palmer é a mais recente ‘ring girl’ do UFC a abrir uma conta no OnlyFans. E é a própria a afirmar que ganha mais dinheiro no “picante” portal para adultos do que a mostrar as placas dos ‘rounds’ dos combates de artes marciais mistas. Nada que espante já que a modelo tem uma coleção de 1,2 milhões de fãs a segui-la no Instagram.