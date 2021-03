Três meses depois de dar à luz uma menina, Brittny Ward, mulher do antigo campeão de Fórmula 1 Jenson Button, mostrou como está a ser a sua recuperação pós-parto. Com mais de 300 mil seguidores a antiga Miss Playboy explicou que o corpo que hoje tem "não é o mesmo" depois da maternidade, apesar "de ter sido atleta toda a vida". "Abracei o que tenho, e não me queixo."