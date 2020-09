Está lançada a polémica na ‘bolha’ onde se jogam os playoffs da NBA, no Walt Disney World da Florida. Danuel House, dos Houston Rockets, está a ser investigado por alegadamente ter quebrado o protocolo, ao levar companhia feminina para o quarto de hotel. A questão é que a mulher é uma das técnicas que faz os testes da Covid-19 aos jogadores, que tem permissão para circular dentro do espaço… mas não a confraternizar com jogadores. Danuel House já veio negar toda a situação.