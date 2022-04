Bruna Biancardi surpreendida por Neymar

Festa que é festa é com Neymar! O craque brasileiro preparou uma surpresa à namorada, Bruna Biancardi. e juntou os amigos e familiares da sua mais-que-tudo para celebrarem os seus 28 anos de vida. A modelo partilhou uma fotografia com a família e abraçada ao jogador do Paris Saint-Germain e ele declarou-se. “Bru, linda. Desejo-te todas as melhores coisas deste mundo, que possas realizar todos os teus sonhos. O dia é tu mas o presente quem ganha somos nós. Feliz demais em te ter na minha vida. Amo-te.”