Bruno de Carvalho anuncia que vai casar

Bruno de Carvalho revelou nas redes sociais que vai voltar a casar. O antigo presidente do Sporting, que conheceu a namorada no 'Big Brother Famosos', um 'reality show' da TVI, fez um pedido formal de noivado à família de Liliana Almeida e até partilhou fotos do momento."Hoje foi o dia oficial do pedido de noivado. Cumprindo a tradição angolana o alambamento foi festa, poesia e magia! My Queen, Amo-te até ao infinito!", escreveu Bruno de Carvalho no Instagram.