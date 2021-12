Bruno de Carvalho vai participar no 'Big Brother Famosos', avançou esta terça-feira a revista 'Nova Gente', afirmando que o antigo presidente do Sporting já terá dado o sim à produção do programa da TVI.De acordo com a mesma fonte, o 'reality-show' deverá ainda ser apresentado pela cara da estação de Queluz de Baixo, Cristina Ferreira.Cândido Costa, antigo jogador do FC Porto, Sp. Braga e Belenenses, também foi convidado a participar, mas a 'Nova Gente' afirma que o atual comentador do Canal 11 nem sequer considerou a entrada no programa.