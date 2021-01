Bruno Fernandes assinala data especial: «Não consigo acreditar que já lá vão 4 anos»

Bruno Fernandes recorreu este sábado ao Instagram para assinalar uma data especial: o aniversário da filha, Matilde.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bruno Fernandes (@brunofernandes.10)

"Não consigo acreditar que já lá vão 4 anos desde que te conheci pela primeira vez. Quando nasceste a minha vida ganhou outra cor, os dias nunca mais foram iguais e todos eles com uma novidade que tu tinhas para me mostrar", começa por referir o Internacional português na longa mensagem dedicada à filha."Eras pequenina e cabias num só braço meu! O tempo passou e muito rápido acredita, mas tem uma coisa que não passou, foi o teu mau feitio a tua impaciência e mania de querer fazer tudo sozinha como se tratasse de uma menina crescida.""Independente e autoritária é o que mais te define, para lá de engraçada, refilona e amorosa. Hoje és mana mais velha, és atenciosa mas ao mesmo tempo perigosa, és cuidadosa mas ao mesmo tempo impaciente porque ele não cresce rápido como querias, mas és a melhor mana mais velha que ele poderia ter", continua."Não te consigo dar a festa de anos que tanto desejava, com os avós, os primos, os tios e os amigos, mas tu sabes que assim que o "bicho" passar o pai e mãe vão fazer de tudo para que possamos festejar de novo e como tu tanto mereces. Hoje serás só tu a mãe e o mano, a mamã preparou um dia especial e com muitas coisas para fazer, espero que aproveites e te divirtas muito. Serás sempre o eterno amor da minha vida", sublinha Bruno Fernandes, que não esqueceu a mulher: "A ti Ana Pinho, obrigado por este amor eterno que trouxeste para a minha vida e parabéns para ti também."Este sábado, o Manchester United, equipa onde o internacional português tem brilhado, defronta o Arsenal, às 17h30, na 21.ª jornada da Premier League.