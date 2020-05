Bruno Fernandes aventurou-se na cozinha

O confinamento caseiro tem destas coisas: experimentar coisas que nunca nos passariam pela cabeça… como cozinhar para a família! Esta quarta-feira, Bruno Fernandes ‘expulsou’ a mulher da cozinha e rodeou-se de tachos e panelas para fazer o jantar. O resultado final terá sido muito satisfatório, com Ana Pinho a exibir as qualidades de chef do médio do Manchester United. Entretanto, o internacional luso celebrou ontem os 2 milhões de seguidores que já tem no Instagram. Ainda faltam uns quantos para apanhar CR7…