Decidido a manter a sua excelente condição física, o jogador do Manchester United tem dedicado o tempo livre na quarentena aos treinos diários. A cumprir as medidas de isolamento, o craque opta pela varanda do seu apartamento, onde tem cumprido diversos exercícios. Na imagem partilhada na conta de Instagram é possível ver Bruno após um exercício na bicicleta. "Tenha um bom dia", escreveu na legenda da imagem.