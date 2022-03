E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As saudades já eram demasiadas. Separado de Mel e Ragnar desde que saiu do Olympique Lyon para o Newcastle, Bruno Guimarães já tem dois fiéis amigos ao seu lado. O médio brasileiro aproveitou as ‘férias’ devido ao playoff de acesso ao Mundial’2022 e pagou um voo privado de primeira classe a ambos os seus cães.