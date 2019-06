Bruno Lage foi ao frango da Guia ao almoço

Bruno Lage, treinador do Benfica, foi este sábado almoçar à casa mais antiga do frango assado à moda da Guia, o restaurante Ramires (abriu as portas em 1964), e, no final da refeição, acedeu a um pedido de dois funcionários do estabelecimento para se deixar fotografar.

Nos últimos dias já haviam passado por aquele restaurante do concelho de Albufeira Ricardo Costa, defesa-central que representou o Tondela, Pepa, que treinou o mesmo clube, Fernando Brassard, treinador de guarda-redes da FPF, e Ricky van Wolfswinkel, avançado do Basileia e que já serviu o Sporting.