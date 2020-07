Bubba Wallace acusado de mentir por Trump

A eliminação da bandeira confederada das corridas NASCAR levou ontem Donald Trump a acusar Bubba Wallace de mentir. O único piloto negro da competição denunciou há duas semanas que estava uma corda de enforcado na garagem que foi reservada à sua equipa. As autoridades federais afirmaram que não foi um crime de ódio, por a corda já lá estar desde outubro, mas sem explicarem o nó. Explorando as tensões raciais no país, Trump exigiu que Wallace pedisse desculpas.