Bulimia e depressão. O caso de Vanessa Fernandes "é só a ponta do iceberg"

Agosto de 2008, Pequim, China. Vanessa Fernandes, na altura com 22 anos, torna-se na primeira atleta portuguesa a conseguir uma medalha olímpica nos Jogos Olímpicos de Pequim, ao terminar a prova de triatlo em segundo lugar, conquistando a prata. Apesar da vitória, era o rosto do cansaço e da exaustão. As suas imagens correram o mundo e Portugal orgulhou-se desta conquista, celebrando-a com ela. Mas só a atleta portuguesa sabe aquilo que passou para cortar aquela meta, e que agora revela, em parte, ao londo de mais de 15 minutos de entrevista, no documentário da Betclic desenvolvido por Lígia Gonçalves e Miguel Saraiva. Um testemunho emocionante, duro, que nos faz refletir sobre os padrões de sucesso da sociedade, com enfoque nos desportos de alta competição, e nos efeitos que estes têm na saúde mental.