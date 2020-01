Cabeleireiro de Jesé vem todas as semanas a Lisboa para tratar do jogador do Sporting

Jesé Rodríguez nunca escondeu que o seu visual é algo que não gosta de descurar, mas o que não se sabia era que o seu cabeleireiro particular viaja todas as semanas de Sevilha a Lisboa apenas para tratar do cabelo do avançado do Sporting. A revelação foi feita pelo próprio Brendan Uribe, em entrevista ao jornal 'El Desmarque', numa conversa na qual revelou que a relação entre ambos começou no início deste ano, quando Jesé reforçou o Betis."Desde que veio para o Betis que sou eu quem lhe trata do cabelo em exclusivo. Esteja de férias em Barcelona, em Paris ou em Lisboa, vou sempre cortar-lhe o cabelo quando ele quer. Agora corta-o uma vez por semana e não de três em três dias como fazia na altura do Betis. Ele assume todos os gastos e eu trato de ajustar a agenda do meu espaço. Trabalho meio dia, das 10 às 15, vou para Lisboa às 16 e assim no dia seguinte já estou de volta ao trabalho. No total são 14 horas entre ir, tratar-lhe do cabelo e voltar a Sevilha, isto porque tratar-lhe do cabelo durante entre uma a duas horas. Às vezes até um pouco mais, pois por vezes ele está ocupado com outras coisas", detalhou o cabeleireiro, que por causa de Jesé tem até uma mala especial preparada a cada semana para as viagens a Lisboa.