Caitlin Arnett nunca o escondeu: é uma rapariga com grandes sonhos, que nunca foram travados por ter nascido numa cidade pequena do Texas. Amante dos desportos de mar, rumou às praias de San Diego, onde as suas curvas perfeitas não passaram despercebidas. Agora, aos 28 anos, continua a encantar os seus seguidores no Instagram com belas poses em biquíni. Quem a quiser ver como quase veio ao Mundo, no portal para adultos OnlyFans, terá de pagar!