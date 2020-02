Caitlin O’Connor é fã das artes de combate

Caitlin O’Connor não é propriamente uma donzela desconhecida dos nossos telespectadores. Com 630 mil seguidores a acompanharem no Instagram as fotografias em catadupa da atriz de ‘Dois Homens e Meio’ e apresentadora de Arsenic TV, a modelo continua a entusiasmar qualquer amante da beleza feminina. O que poucos saberão é que a rapariga adora artes marciais mistas. Afinal, foi como ‘ring girl’ que a sua carreira na passerelle começou...