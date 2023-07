Camisola do Sporting vestida e videoclipe em Portugal: IShowSpeed lança nova música

Darren Watkins Jr., mais conhecido como IShowSpeed ou apenas Speed, lançou esta quarta-feira o seu terceiro single como artista de música.Depois de 'World Cup' (mais de 102 milhões de visualizações) e 'Dogs' (mais de 8 milhões de visualizações), foi a vez de o YouTuber norte-americano lançar 'Portuginies' (forma como tenta dizer português no seu idioma). O videoclipe da música, que tem três minutos de duração, passa-se todo em Portugal, onde Speed é naturalmente protagonista aparecendo com uma camisola do Sporting, clube de formação do seu ídolo: Cristiano Ronaldo, figura que conheceu no último jogo que a Seleção Nacional realizou no Estádio da Luz.Eis o videoclipe oficial da música, que em apenas meia hora já somava mais de 260 mil visualizações no YouTube: