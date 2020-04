Campeão do UFC quase ia ao tapete…

Anthony Smith, uma das estrelas das artes marciais mistas do UFC, temeu pela vida no último fim de semana. O lutador estava em casa quando um intruso que entrou dentro de casa às quatro da manhã começou a berrar feito louco. Com a família em segurança, foi confrontá-lo mas ia-se dando mal face à força do adversário. "Nenhum ser humano normal é capaz de lutar daquela forma", explicou Anthony Smith, que mesmo assim, conseguiu subjugá-lo até à chegada da polícia.