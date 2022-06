E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os adeptos de golfe podem agora assistir ao Canadian Open longe das multidões. A iniciativa ‘Dinner in the Sky’ alicia os convivas a ficarem suspensos por um guindaste a mais de 45 metros de altura do campo. Há lugar para 22 comensais e nem sequer falta o ‘chef’ para preparar os repastos a preceito.