Neymar tem nova mulher no horizonte, segundo o ‘Extra’. Segundo o diário brasileiro, o avançado do PSG trocou 31 mensagens com a cantora Valentina Cedeño e numa delas até diz que a quer "para a vida toda". O jogador já respondeu no Twitter: "Saiu por aí que estou enamorado... Só esqueceram de avisar o pai!"