Carina Lima celebrou este domingo 41 anos e não se esqueceu de assinalar a data no Instagram... deitada em cima do seu exclusivo Koenigsegg One:1, com o mar em pano de fundo. Apaixonada pela velocidade, a piloto luso-angolana tem uma garagem bem recheada de modelos ultrarraros. Além do One: 1, conta ainda com um Regera e um Agera RS construídos pela Koenigsegg, entre outros bólides.