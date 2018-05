É uma das mulheres portuguesas mais talentosas ao volante de bólides que custam milhões de euros. No entanto, foram as fotografias que publica nas redes sociais que a colocaram nas bocas do Mundo, desde que saltou para a ribalta em 2016. Aos 38 anos, Carina Lima continua a revelar, sem qualquer pudor, um corpo esbelto nos lugares mais paradisíacos do planeta. Perante tal sensualidade, apetece mesmo perguntar: quem é que ainda se preocupa com as marcas dos carros que a piloto guia?