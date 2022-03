Carla Oliveira e o Dia da Mulher: «É necessário que esta data continue a exisitir»

Carla Oliveira, atleta paralímpica de boccia, destaca a importância de assinalar o Dia da Mulher numa mensagem enviada a"O Dia da Mulher continua a ser uma data muito importante de celebrar, não só pelo contexto histórico e por tudo o que representa na luta pelos direitos das mulheres, porque infelizmente esses direitos continuam a não serem um direito garantido. Portanto é necessário que este dia continue a exisitir, e também para que de alguma forma mostre a força feminina em tudo aquilo que nós fazemos", comentou Carla Oliveira, fazendo um apelo."Também aproveito para apelar a que todas as mulheres pratiquem desporto, porque a mulher também tem lugar no desporto. Eu, como atleta de alto rendimento e paralímpica de boccia, acho que também tenho essa voz e fazer esse apelo e seguir o repto do Comité Paralímpico de Portugal e a sua campanha, de forma a incentivar a prática desportiva a pessoas com deficiências, mas eu apelo muito mais", sublinhou.