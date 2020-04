Carli Lloyd mostrou felicidade nas redes sociais e foi insultada

Em tempos de quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus, convém não fazer muito alarde da nossa felicidade nas redes sociais. Que o diga Carli Lloyd, a medalhadíssima centro-campista da seleção de futebol feminino dos Estados Unidos. A atleta foi enxovalhada no Instagram depois de ter exibido o novo Volkswagen Atlas Cross Sport que a marca germânica lhe ofereceu em jeito de patrocínio. "Mau gosto" e "surda dos sentidos" foram apenas alguns dos mimos com que foi brindada pelos críticos.