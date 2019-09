Carolina Deslandes dá os parabéns a Bruno Fernandes: «Rezingão mas com um coração de ouro»

Bruno Fernandes faz este domingo 25 anos, data já assinalada pelo Sporting que deu os parabéns ao capitão. A cantora Carolina Deslandes também fez questão de deixar uma mensagem nas redes sociais ao amigo."Daqui a muitos anos, quando já não estivermos cá, vais ser lembrado como um dos melhores jogadores do mundo, recordista, um capitão exemplar e uma referência no futebol. Mas o que muitos não sabem, é que és uma pessoa incrível. Rezingão, refilão, mas com um coração de ouro e uma generosidade que não tem tamanho. Que os meus filhos perguntem sempre pelo "Ti Buno" e que nós possamos manter as famílias unidas e a amizade viva. Parabéns meu amigo", escreveu Carolina Deslandes.