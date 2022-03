Carolina João e o Dia da Mulher: «Importância da igualdade de géneros é uma realidade na vela»

Carolina João, velejadora olímpica de 25 anos, manda uma mensagem sobre o Dia da Mulher através de"Cada vez mais, como na sociedade, o tema da importância da igualdade de géneros é uma realidade no mundo da vela. Devido a isto algumas das disciplinas olímpicas dentro do meu desporto tornaram-se mistas, sendo obrigatório velejar com uma mulher e um homem na mesma embarcação, promovendo não só a igualdade como o aumento da participação das mulheres na modalidade", destacou a velejadora."Estas alterações nas modalidades olímpicas podem ajudar a promover a vela no feminino nos escalões mais novos onde ainda se verifica uma menor participação relativamente aos masculinos", considerou.