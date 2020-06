Carolina Patrocínio de regresso ao trabalho

Após o nascimento do quarto filho em comum com o antigo jogador de râguebi Gonçalo Uva, Carolina Patrocínio estreia-se na condução de um programa a solo. A apresentadora é o rosto de ‘What’s Up? TV’, um novo formato que estreia já na próxima semana na SIC Mulher. “Passaram mais de 100 dias desde a última vez que pisei um estúdio de televisão. Estava grávida de 8 meses e muito assustada com a pandemia mundial. Agora, mais do que nunca, sinto a adrenalina de recomeçar e de me reinventar. Esta semana regresso aos ecrãs com um programa feito para mim e por mim”, anunciou Carolina nas redes sociais.