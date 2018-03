Se quando foi mãe de Diana, de 3 anos, e de Frederica, de 2, Carolina Patrocínio nunca abandonou o ginásio, desta vez não foi exceção. Na reta final da terceira gravidez, a apresentadora continua a treinar-se com frequência e até deu várias dicas às seguidoras que queiram, tal como ela, fazer exercício durante a gravidez. Este é o segredo, segundo a companheira de Gonçalo Uva, para recuperar a forma no pós-parto. Grávida de 37 semanas, Carolina revelou no Instagram que esta semana conseguiu cumprir o objetivo. "Consegui treinar os 7 dias da semana", escreveu. Recorde-se que, desta vez, a apresentadora do ‘Fama Show’, da SIC, e o jogador de râguebi decidiram não saber o sexo do bebé até ao parto.