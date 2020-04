Carolina Patrocínio passa quarentena no Algarve

A apresentadora da SIC Carolina Patrocínio, de 32 anos de idade, casada com o antigo jogador de râguebi Gonçalo Uva, foi duramente criticada por estar a passar a quarentena no Algarve, com a família. Em resposta às acusações, Patrocínio veio esclarecer que viajou para o Sul do País antes de ser declarado o estado de emergência. Em final de gravidez, diz que tem autorização médica para deslocar-se a Lisboa para o parto. Se não for possível, "também existem bebés algarvios", tranquiliza.