Casa de Michael Jordan assaltada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Michael Jordan, de 60 anos, não ganhou para o susto quando no início desta semana viu a sua casa assaltada. A propriedade foi invadida por um jovem de 18 anos que acabou, no entanto, detido no local.Acusado de invasão de propriedade privada e de danos criminais seria depois solto sob fiança. De referir que nada foi levado.