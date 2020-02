Depois de dois anos de divergência, Dolores Aveiro, de 65 anos, e Georgina Rodríguez, de 26, parecem estar finalmente em paz. Para Cristiano Ronaldo, o ambiente de serenidade era essencial para poder avançar com o casamento com a espanhola. Agora que a união foi abençoada pela matriarca do clã Aveiro, o avançado da Juventus pode começar a preparar a boda.