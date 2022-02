Casamento de Francesco Totti à beira do fim: em Itália fala-se em traições

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A imprensa cor de rosa dá conta em Itália que o casamento de Francesco Totti e Ilary Blasi pode estar a passar por uma grave crise, ao fim de 17 anos.O casal formalizou a relação em junho de 2005, mas Totti e Ilary estão juntos há 20 anos. Só que agora, ao que tudo indica, a história de amor chegou mesmo ao fim.Segundo consta, Totti descobriu que a mulher - modelo e apresentadora de televisão - tem uma relação amorosa com um dos seus colegas de trabalho, pelo que ele também começou a sair com outra mulher, com quem estará "emocionalmente envolvido".O casal não desmentiu os rumores da separação.