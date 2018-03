De regresso aos braços um do outro depois de algum tempo separados, Neymar e Bruna Marquezine decidiram dar um passo mais sério na relação. Segundo alguma imprensa brasileira, o craque do PSG e a atriz brasileira estão já a planear o casamento. O casal deverá subir ao altar no paradisíaco arquipélago de Fernando Noronha, precisamente o local onde os dois se reconciliaram. O Jornal ‘A Folha de Pernambuco’ diz já que os responsáveis locais estão encantados com a ideia.