Não chegou a ser confrontado com o divórcio, mas Tom Brady confirmou que a relação com Gisele Bündchen esteve mesmo em risco. O atual quarterback dos Tampa Bay Buccaneers revelou a situação na terça-feira, na entrevista que deu ao radialista Howard Stern. "Ela sentiu que eu não estava a fazer a minha parte pela família", explicou o atleta, uma situação que piorou na última temporada em que integrou os New England Patriots.