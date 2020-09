Casey James contra a rotina

Adora equilibrar-se em cima de um skate ou destruir ondas com uma prancha de surf, nunca diz não a uma cerveja bem gelada, e troca de bom gosto os sapatos de salto alto por umas sapatilhas já gastas. Casey James foge a sete pés dos parâmetros da maior parte dos modelos e não se tem dado nada mal com as escolhas que fez. É constantemente solicitada para sessões fotográficas em roupas para fitness ou para vestir biquínis minúsculos… e sempre com um sorriso nos lábios.