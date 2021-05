Iker Casillas cumpre hoje o seu 40.º aniversário e Sara Carbonero, a ex-mulher do antigo guarda-redes do Real Madrid, do FC Porto e da seleção espanhola, deixou-lhe uma mensagem nas redes sociais.





"Feliz volta ao sol. Que as vistas desse quarto piso sejam maravilhosas. Tu mereces", escreveu a jornalista sobre uma fotografia do antigo jogador, ao som da canção 'Happy birthday', de Lenny Kravitz.Depois de uma relação de 11 anos, e cinco de casamento, Sara Carbonero e Casillas anunciaram em março deste ano a separação.